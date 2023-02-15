Хави до сих пор разочарован вылетом «Барселоны» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу еврокубкового сезона его команды.

Отмечается, что 16 февраля каталонский клуб проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Я по-прежнему злюсь на себя, когда слышу гимн Лиги чемпионов. Мы выступили в этом турнире не самым лучшим образом. Но сейчас нужно сконцентрироваться на Лиге Европы, потому что здесь тоже собрались сильные и интересные соперники. Наша команда хочет показать себя достойно», – приводит слова Хави испанская пресса.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Барселона» заняла третье место на групповом этапе Лиги чемпионов и отправилась в плей-офф Лиги Европы.