Эдегор и Холанд выйдут в стартовых составах «Арсенала» и «Манчестер Сити»

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на отложенный матч 12-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что встреча состоится сегодня, 15 февраля, и начнется в 22:30 по московскому времени.

«Арсенал»: Рамсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Родриго, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез, Грилиш, Холанд.

Добавим, что в данный момент «Арсенал» занимают первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко после 21 матча. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, имея в своем активе 48 очков и отыграв 22 встречи.