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Конте признался, что может снова возглавить сборную Италии в будущем

В настоящее время 53-летний специалист руководит «Тоттенхэмом».
15 февраля 2023 22:05
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о своем возможном возвращении на пост наставника сборной Италии.

Отмечается, что итальянский специалист тренировал национальную команду страны с 2014 по 2016 годы.

«Мне не хочется гадать о своем будущем, однако все прекрасно понимают, как мне важна Италия. Я уже был главным тренером сборной и не буду исключать, что могу снова им стать когда-нибудь», – приводит слова Конте журналист Аласдэр Голд в своих соцсетях.

Добавим, что контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце текущего сезона. На данный момент «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков после 23 проведенных игр.

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