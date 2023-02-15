Конте признался, что может снова возглавить сборную Италии в будущем

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о своем возможном возвращении на пост наставника сборной Италии.

Отмечается, что итальянский специалист тренировал национальную команду страны с 2014 по 2016 годы.

«Мне не хочется гадать о своем будущем, однако все прекрасно понимают, как мне важна Италия. Я уже был главным тренером сборной и не буду исключать, что могу снова им стать когда-нибудь», – приводит слова Конте журналист Аласдэр Голд в своих соцсетях.

Добавим, что контракт Конте с «Тоттенхэмом» истекает в конце текущего сезона. На данный момент «шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков после 23 проведенных игр.