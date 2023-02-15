Месси склоняется к переходу в «Интер Майами» 

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не уверен в своем желании продлить трудовое соглашение с парижанами. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что текущий контракт 35-летнего нападающего с красно-синими истекает летом 2023 года.

Как утверждает источник, аргентинец по-прежнему находится в раздумьях относительно своего будущего и скептически настроен на том, чтобы остаться в Париже. Сообщается, что игрок может отправиться в MLS и перейти в «Интер Майами».

Добавим, что Месси присоединился к «ПСЖ» в 2021 году. В нынешнем сезоне за клуб Лиги 1 он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.