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Хави – о тен Хаге: Он смог исправить ситуацию в «Манчестер Юнайтед»

16 февраля «Барселона» сыграет с «красными дьяволами» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы .
15 февраля 2023 23:12
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» высказался о наставнике соперника Эрике тен Хаге.

Отмечается, что по мнению испанца, 53-летний специалист отлично ставит атакующий футбол.

«Тен Хаг – прекрасный тренер. Он смог улучшить игру «Манчестер Юнайтед» за довольно короткий срок. За его работой увлекательно наблюдать, а главное все, что он делает приносит результат. Это эталон для специалистов, которые практикуют атакующую игру», – приводят слова тен Хага испанские СМИ.

Напомним, что первая встреча плей-офф Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 15 февраля. Начало матча – 20:45 мск.

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