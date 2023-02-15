Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной».

Отмечается, что первая встреча подопечных Эрика тен Хага и Хави пройдет в четверг, 16 февраля, на стадионе «Камп Ноу». Начало матча – 20:45 мск.

«Команда находится в ожидании большой игры. Это сложное противостояние поможет понять нам, насколько мы стали сильнее как коллектив. Игроки готовы к испытаниям», – приводит слова Шоу британская пресса.

Добавим, что второй матч плей-офф Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» назначен на 23 февраля.