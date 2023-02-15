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В «Челси» рассчитывают сохранить Феликса 

Португальский форвард выступает за лондонцев на правах аренды. 
15 февраля 2023 23:57
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» намерено оставить нападающего Жоау Феликса в английском клубе. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 23-летний игрок был арендован лондонской командой у «Атлетико» до конца сезона.

Как утверждает источник, синие собираются договориться с «матрасниками» о полноценном переходе португальца в следующее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Добавим, что в прошлой части сезона Феликс провел за мадридский «Атлетико» 20 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. В составе «Челси» он принял участие в двух встречах и отметился одним забитым мячом.

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