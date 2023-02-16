Каррагер предположил, что «Наполи» выиграет Лигу чемпионов 

Бывший игрок сборной Англии Джейми Каррагер высказался насчет потенциального победителя Лиги Чемпионов в этом сезоне.

Отмечается, что 45-летний англичанин выделил две команды.

«Мне кажется, что фаворит турнира - «Наполи». Они на ходу и демонструруют отличный футбол, я бы хотел видеть этот клуб в качестве победителя. Кроме неаполитанцев, возможно, титул может забрать «Манчестер Сити». Это может быть их сезон», – приводит слова Каррагера американская пресса.

Добавим, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» встретится с «Айнтрахтом», а «Манчестер Сити» сыграет с «Лейпцигом».