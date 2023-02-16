Голы Грилиша и Холанда принесли «Манчестер Сити» победу над «Арсеналом» в матче АПЛ 

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Арсенал» в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

В первом тайме соперники обменялись голами. На 24-й минуте полузащитник небесно-голубых Кевин де Брюйне поразил ворота лондонского клуба. Нападающий «канониров» Сака реализовал пенальти на 42-й минуте встречи.

Во втором тайме отличились форварды манчестерского клуба Джек Грилиш (72) и Эрлинг Холанд (82).

Таким образом, «Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. Однако лондонцы имеют матч в запасе.

АПЛ

12-й тур

«Арсенал» (Лондон) – «Манчестер Сити» (Манчестер) – 1:3 (1:1)

Голы: Сака, 42 (пен.). – де Брюйне, 24; Грилиш, 72; Холанд, 82.