«Бенфика» одержала выездную победу над «Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Бенфикой» завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0.

Отметим, что игра прошла в Бельгии. Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, удачно реализовавший 11-метровый удар на 51-й минуте, а также форвард Давид Нерес (88).

Ответный матч состоится 7 марта в Лиссабоне.

Лига чемпионов

1/8 финала

1-й матч

«Брюгге» (Бельгия) – «Бенфика» (Португалия) – 0:2 (0:0)

Голы: Мариу, 51 (с пенальти). Нерес, 88.