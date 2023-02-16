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«Бенфика» одержала выездную победу над «Брюгге» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Португальский клуб близок к выходу в следующую стадию турнира.
16 февраля 2023 00:53

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Бенфикой» завершился победой лиссабонской команды со счетом 2:0.

Отметим, что игра прошла в Бельгии. Авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали экс-полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, удачно реализовавший 11-метровый удар на 51-й минуте, а также форвард Давид Нерес (88).

Ответный матч состоится 7 марта в Лиссабоне.

Лига чемпионов

1/8 финала

1-й матч

«Брюгге» (Бельгия) – «Бенфика» (Португалия) – 0:2 (0:0)

Голы: Мариу, 51 (с пенальти). Нерес, 88.

источник: «Советский спорт»
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