Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Эльче»

Футболисты «Реала» на своем поле крупно победили «Эльче» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал форвард мадридской команды Карим Бензема, отличившийся дублем на 31-й и 45-й минутах. По голу забил Марко Асенсио (8) и Лука Модрич (80).

Таким образом, подопечные Карло Анчелотти набрали 48 очков и остались на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующей «Барселоны» сократилось до 8 очков. «Эльче» идет 20-м (9 очков).

18 февраля «Реал» отправится в гости к «Осасуне», а «Эльче» днем позже у себя примет «Эспаньол».

Чемпионат Испании

21-й тур

«Реал» – «Эльче» – 4:0 (3:0)

Голы: Асенсио, 8. Бензема, 31, 45 (оба - с пенальти). Модрич, 80.