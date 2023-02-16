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Арбитр Матюнин отказался от иска на журналиста Сергея Егорова

Корреспондент ранее заявлял, что судья не прошел проверку на полиграф.
16 февраля 2023 10:27
автор: Юрий Волохов, Максим Скороходов

Арбитр Сергея Матюнин отказался от иска к «РБ-Спорт» и журналисту Сергею Егорову о защите чести и достоинства.

Об этом заявил на заседании Черемушкинского суда адвокат Матюнина.

- Я только что получил сообщение от своего доверителя. Мы отказываемся от иска, - передает его слова корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.

Напомним, что Егоров заявлял, что Матюнин не прошел проверку на полиграф при проверки предвзятости судейства в матче «Химки» - «Крылья Советов» (4:1) в 26-м туре РПЛ-2021/22. Тогда арбитр поставил пенальти в пользу подмосковного клуба и удалил двух футболистов самарской команды.

источник: «Советский спорт»
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Арбитр Матюнин отказался от иска на журналиста Сергея Егорова
Корреспондент ранее заявлял, что судья не прошел проверку на полиграф.
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