Арбитр Матюнин отказался от иска на журналиста Сергея Егорова

Арбитр Сергея Матюнин отказался от иска к «РБ-Спорт» и журналисту Сергею Егорову о защите чести и достоинства.

Об этом заявил на заседании Черемушкинского суда адвокат Матюнина.

- Я только что получил сообщение от своего доверителя. Мы отказываемся от иска, - передает его слова корреспондент «Советского спорта» Юрий Волохов.

Напомним, что Егоров заявлял, что Матюнин не прошел проверку на полиграф при проверки предвзятости судейства в матче «Химки» - «Крылья Советов» (4:1) в 26-м туре РПЛ-2021/22. Тогда арбитр поставил пенальти в пользу подмосковного клуба и удалил двух футболистов самарской команды.