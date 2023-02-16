Агент Кварацхелии заявил, что его клиент думает только о победах с «Наполи»

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии заявил, что его клиент не собирается в ближайшее время менять клуб.

«Есть интерес от многих, но Квара о них не думает. Он думает лишь о том, чтобы выиграть с «Наполи» скудетто и Лигу чемпионов. Он любит Неаполь, ему нравится город», - сказал Джугели итальянским журналистам.

Добавим, что в своем дебютном сезоне в «Наполи» экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач в 23 матчах.

Контракт Кварацхелии с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.