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Агент Кварацхелии заявил, что его клиент думает только о победах с «Наполи»

Феноменальный сезон 22-летнего грузинского вингера привлек внимание ряд топ-клубов.
16 февраля 2023 12:08
автор: Максим Скороходов

Мамука Джугели, агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии заявил, что его клиент не собирается в ближайшее время менять клуб.

«Есть интерес от многих, но Квара о них не думает. Он думает лишь о том, чтобы выиграть с «Наполи» скудетто и Лигу чемпионов. Он любит Неаполь, ему нравится город», - сказал Джугели итальянским журналистам.

Добавим, что в своем дебютном сезоне в «Наполи» экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач в 23 матчах.

Контракт Кварацхелии с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, его трансферная стоимость оценивается в 60 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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Агент Кварацхелии заявил, что его клиент думает только о победах с «Наполи»
Феноменальный сезон 22-летнего грузинского вингера привлек внимание ряд топ-клубов.
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