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Руководство «ПСЖ» недовольно результатами команды во главе с Галтье

Парижский клуб за минувшую за неделю потерпели три поражения подряд.
Руководство «ПСЖ» недовольно результатами команды во главе с Галтье
16 февраля 2023 12:46
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: DPA

Руководство «ПСЖ» недовольно результатами команды во главе с нынешним наставником Кристофом Галтье.

Как сообщают зарубежные СМИ, что владельцы парижского клуба недовольны не только результатами, но и игрой футболистов. Большую критику боссов «ПСЖ» вызвал первый тайм матча матча Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Руководство клуба не понимает, как хавбек Витинья стал футболистом, не влияющим на игру команды.

Источник отмечает, что эмир Катара хочет, чтобы на пост наставника «ПСЖ» пришел Зинедин Зидан.

Напомним, что в 1/8 финала Кубка Франции парижский клуб проиграл «Марселю» (1:2), в рамках чемпионата - «Монако» (1:3).

источник: «Советский спорт»
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