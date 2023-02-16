«Милан» подпишет летом вратаря «Аталанты» в качестве свободного агента

Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло по окончании сезона покинет команду.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, летом 30-летний футболист станет игроком «Милана». Марко перейдет в стан «россонери» в качестве свободного агента. Спортьелло рассматривается, как сменщик Мика Меньяна.

Отмечается, что «Милан» может покинуть румынский голкипер Чиприан Тэтэрушану.

В текущем сезоне Марко провел за «Аталанту» семь матчей, в которых пропустил девять мячей.

«Милан» на данный момент занимает третью строчку в таблице чемпионата Италии, набрав 41 очко в 22 матчах.