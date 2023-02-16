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«Будет игра высшего качества». Хави - о предстоящем матче «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ

Игра пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу».
16 февраля 2023 13:20
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча его команды против «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

«Это будет встреча, захватывающая для тех, кто любит футбол. Обе команды сейчас на пике лучшей формы в сезоне. Это будет напряженная игра высшего качества. «МЮ» может усложнить задачу нашей команда, они хорошо контратакуют. Рэшфорд — один из самых опасных игроков в Европе», — приводит слова Хави пресс-служба «Барселоны».

источник: «Советский спорт»
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