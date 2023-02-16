«Будем работать». Игнатьев - о конкуренции с Дзюбой в «Локомотиве»

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев высказался относительно конкуренции с новичком клуба Артемом Дзюбой.

Напомним, что 34-летний футблолист присоединился к железнодорожникам на правах свободного агента. Дзюба подписал соглашение до конца сезона.

«Это всегда хорошая мотивация, двигатель вперёд. Я воспринял это не только как конкуренцию, могу почерпнуть что-то футбольное у него. Будем работать. Конкуренция — это хорошо», — цитирует Игнатьева пресс-служба «Локомотива».

Иван провел в текущем сезоне 12 матчей, в которых забил четыре мяча.