Салихова заявила, что Глебов сам напрашивался в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, опровергла слова полузащитника «Ростова» Данила Глебова о том, что он отказался от перехода в московский клуб.

«Мы действительно были заинтересованы в нем в конце августа 2021. «Ростов» не продал, сославшись на то, что не успевают найти замену. Уже в зимнее трансферное окно агент Глебова чрезмерно настойчиво предлагал футболиста в «Спартак», сильно критикуя наших игроков. Необычным было и то, что сам Глебов начал обрывать мне телефон», - приводит слова Салиховой «Метарейтинг».

Добавим, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги Глебов провел 17 матчей за «Ростов» и забил четыре гола.

Контракт 23-летнего хавбека с клубом истекает 30 июня 2024 года.