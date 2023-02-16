Главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола выделил игру Холанда в победном матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как нападающий команды Эрлинг Холанд помог бороться против защиты «Арсенала» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ.

Напомним, игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан», Холанд забил один из мячей своей команды.

- Мы много говорили о поведении защитников «Арсенала», и против них нужно использовать свой корпус. Он очень помог нам играть длинными забросами. Их защита играла один в один и оставляла вратаря, нам лишь нужно было пользоваться возможностями, предоставляемыми Эрлингом, - сказал Гвардиола британским журналистам.

«Манчестер Сити» сравнялся по очкам с «Арсеналом» и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. Однако лондонцы имеют матч в запасе.

«Пушкари» 18 февраля сыграют в гостях с «Астон Виллой», а «горожанам» в этот же день предстоит матч на выезде против «Ноттингем Форест».