Эрик Тех Хаг: Отсутствие «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» в ЛЧ показывает, им нужна перезагрузка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг высказался о противостоянии своей команды с «Барселоной» в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

«У обоих клубов есть амбиции попасть в Лигу чемпионов и там оказывать влияние на результат. Но реальность такова, что обе команды играют в Лиге Европы, а это показывает, что им нужна перезагрузка. Будет интересно встретиться друг с другом, потому что это поможет и нам и им. С такими тестами ты становишься лучше», - приводит слова Тен Хага британские журналисты.

Первый матч между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 16 февраля, в столице Каталонии. Игра начнется в 20:45 по Москве.