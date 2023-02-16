Фердинанд заявил, что «Челси» проиграл «Боруссии» из-за отсутствия «девятки»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объяснил поражение «Челси» от «Боруссии» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов плохой реализацией моментов.

«В этой команде нет «девятки». Они потратили столько денег за последние пару трансферных окон, но не подписали нападающего. Это проблема. До завершающей стадии у них все хорошо. Они проиграли из-за плохой реализации», - сказал Фердинанд в эфире британского телевидения.

Добавим, что ответный матч между «Челси» и дортмундской «Боруссией пройдет 7 марта в Лондоне.