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Фердинанд заявил, что «Челси» проиграл «Боруссии» из-за отсутствия «девятки»

«Синие» продолжают использовать Хавертца в роли центрфорварда.
16 февраля 2023 15:49
автор: Максим Скороходов

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объяснил поражение «Челси» от «Боруссии» (0:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов плохой реализацией моментов.

«В этой команде нет «девятки». Они потратили столько денег за последние пару трансферных окон, но не подписали нападающего. Это проблема. До завершающей стадии у них все хорошо. Они проиграли из-за плохой реализации», - сказал Фердинанд в эфире британского телевидения.

Добавим, что ответный матч между «Челси» и дортмундской «Боруссией пройдет 7 марта в Лондоне.

источник: «Советский спорт»
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Фердинанд заявил, что «Челси» проиграл «Боруссии» из-за отсутствия «девятки»
«Синие» продолжают использовать Хавертца в роли центрфорварда.
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