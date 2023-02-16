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Валерий Масалитин: Сборной России каждая игра нужна

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.
16 февраля 2023 16:46

«Нам сейчас каждая игра нужна. Надо сыгрываться, чувствовать игру. Иран — участник недавнего чемпионата мира, это дает определенные бонусы. Мы сами давно не играли. Пускай сегодня это Иран, потом еще кто-то будет. Надо все свои «я» засовывать в одно место и выходить на каждый матч — а кто против тебя будет играть, Прибалтика, Грузия, Молдавия, Иран, Ирак, Китай, без разницы. Надо выходить и показывать, что у нас сильная сборная», — сказал Масалитин «Газете.Ru».

О возможном проведении матча сообщили иранские СМИ со ссылкой на главного тренера команды Мехди Тахжа. Предположительно, встреча состоится в промежуток с 20 по 28 марта. Также между собой сыграют женские сборные России и Ирана.

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