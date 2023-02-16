Максим Деменко: Товарищеские матчи для сборной России важны

«Такие матчи сейчас очень важны для сборной — тем более с Ираном: команда хорошая, интересная. Чем чаще сборная будет играть товарищеские игры, тем больше у нас будет возможностей видеть команду, ее комплектование. Потому что предыдущие матчи были в прошлом году, после этого был чемпионат мира — как наша сборная выглядела на этом фоне? Да, не было, например, Саши Головина, Алексея Миранчука, но костяк-то все равно был. То ли сами футболисты не подошли к играм, то ли Валерий Георгиевич Карпин искал состав. Поэтому товарищеские матчи очень важны», — сказал Деменко «Газете.Ru».

О возможном проведении матча сообщили иранские СМИ со ссылкой на главного тренера команды Мехди Тахжа. Предположительно, встреча состоится в промежуток с 20 по 28 марта. Также между собой сыграют женские сборные России и Ирана.