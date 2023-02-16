«Реал» согласовал переход защитника «Райо Вальекано» Гарсии

«Реал» согласовал переход защитника Франа Гарсии.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера 23-летнего футболиста «Райо Вальекано» составит пять миллионов евро. «Реал» активировал опцию выкупа Гарсии за 10 млн, но заплатит половину, поскольку владеет 50% прав на Франа.

Контракт защитника со «сливочными» будет рассчитан до лета 2028 года. Гарсия присоединится к »Реалу» следующим летом. Он выступал в системе мадридского клуба до 2021 года.

В текущем сезоне Фран провел за «Райо Вальекано» 23 матча, отметившись двумя голевыми передачами.