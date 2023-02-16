Уткин - о матче «Барселона» - «Манчестер Юнайтед»: Не самая простая игра для прогнозирования

Известный российский журналист и блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

«Хотя это не самая простая игра для прогнозирования. Тем не менее, «Барселона» играет дома, она выиграла в 11 последних матчах подряд и практически не пропускает», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 16 февраля, на стадионе «Камп Ноу». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Италии Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.