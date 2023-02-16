«Зенит» объявил список игроков на сбор в Иране

«Зенита» опубликовал состав команды, который отправится на заключительные тренировочные сборы в Иране перед возобновлением чемпионата РПЛ.

Напомним, что 17февраля клуб из Санкт-Петербурга сыграет товарищеский матч с «Сепаханом».

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин.

Защитники: Вячеслав Караваев, Родригао, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Илья Кирш, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Данила Козлов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой.

Нападающие: Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

Ранее «Зенит» провел восемь товарищеских матчей, в которых одержал пять побед. Еще три игры петербуржцев завершились вничью.