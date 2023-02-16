«Зенит» объявил список игроков на сбор в Иране

«Зенита» опубликовал состав команды, который отправится на заключительные тренировочные сборы в Иране перед возобновлением чемпионата РПЛ.
Напомним, что 17февраля клуб из Санкт-Петербурга сыграет товарищеский матч с «Сепаханом».
Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин.
Защитники: Вячеслав Караваев, Родригао, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Илья Кирш, Арсен Адамов, Дмитрий Чистяков.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Малком, Клаудиньо, Алексей Сутормин, Данила Козлов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой.
Нападающие: Иван Сергеев, Матео Кассьерра.
Ранее «Зенит» провел восемь товарищеских матчей, в которых одержал пять побед. Еще три игры петербуржцев завершились вничью.