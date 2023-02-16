Агент Эдуарда Сперцяна отреагировал на информацию об интересе «Реала» и ПСВ

Дэвид Манассе, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к его клиенту.

«Про интерес «Реала» и ПСВ не знаю, официального предложения не было. Возможен ли переход в Европу? Идет специальная военная операция - это станет проблемой», - приводит слова менеджера Metaratings.ru.

Добавим, что Сперцян является воспитанником «быков». Всего за основную команду он провел 55 матчей, забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач.

Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 9 миллионов евро.