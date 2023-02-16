Владельцы «Тоттенхэма» отклонят предложение о покупке клуба за 3 млрд фунтов

Владельцы «Тоттенхэма» собираются отклонить предложение ирано-американского миллиардера Джама Наджафи, который собирался приобрести лондонский клуб за 3,1 миллиарда фунтов стерлингов. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Ранее сообщалось, что заявка бизнесмена будет структурирована таким образом: 70% от покупной цены будет предложено MSP и привлеченными партнерами, оставшиеся 30% выплатят покровители с Ближнего Востока.

К слову, «шпоры» располагаются на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в своем активе 39 очков.