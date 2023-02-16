Фернандо Льоренте объявил о завершении карьеры

Испанский форвард Фернандо Льоренте завершил спортивную карьеру.

О решении 37-летнего футболиста сообщают зарубежные СМИ.

«Вернусь ли я на поле? Нет, для меня это уже понятно. Теперь я играю только в падел (смесь большого тенниса, пинг-понга и сквоша, - прим. «Советский спорт»), — заявил Льоренте.

Напомним, что Фернандо выступал за «Атлетик», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Севилью», «Суонси», «Наполи», «Эйбар» и «Удинезе».

Кроме того, нападающий становился чемпионом Европы и мира в составе национальной команды.