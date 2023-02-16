Рафинья заявил, что хочет видеть Каземиро в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» Рафинья в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о полузащитнике соперника Каземиро.

«Я всегда говорю, что хотел бы видеть Каземиро в своей команде. В дополнение к его опыту и тому, чего он достиг в футболе, он отличный лидер, великий человек», - приводит слова бразильца зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 16 февраля, на стадионе «Камп Ноу». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Италии Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.