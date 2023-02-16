Левандовски и Каземиро – в стартовых составах «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы

Тренерские штабы «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» определились со стартовыми составами на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Алонсо, Альба, Педри, Кессье, де Йонг, Гави, Левандовски, Рафинья.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Маласиа, Варан, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Каземиро, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Вегорст, Санчо.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 16 февраля, на стадионе «Камп Ноу». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Италии Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.