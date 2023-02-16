Агуэро надеется, что «Барселона» обыграет «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Бывший форвард «Барселоны» Серхио Агуэро поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» удалось вернуться на футбольную сцену и, похоже, что они оставили позади недавнюю нестабильность. Это будет матч, который стоит увидеть, но я думаю и надеюсь, что победителем выйдет «Барселона», - приводит слова аргентинца зарубежная пресса.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 16 февраля, на стадионе «Камп Ноу». Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Италии Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.