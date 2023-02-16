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Серхио Рамос извинился перед фотографом за толчок после матча с «Баварией»

Футболист признал, что был не прав.
16 февраля 2023 20:51

Фотограф Маркус Гиллиар сообщил, что защитник «ПСЖ» Серхио Рамос извинился перед ним за инцидент после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

«Вчера Серхио Рамос лично связался со мной и извинился за свое поведение. Извинения приняты, дело закрыто», - написал Гиллиар в соцсетях.

«Спасибо, Маркус», - ответил футболист.

Напомним, что после игры парижского клуба подошли к трибуне с болельщикамии поблагодарили их аплодисментами. В это время игроков окружили фотографы, один из которых немного подтолкнул Рамоса, после чего испанец ответил тем же.

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