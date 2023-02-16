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Дубли Йовича и Кабрала помогли «Фиорентине» разгромить «Брагу» в первом матче 1/16 финала ЛК

Встреча прошла в Португалии.
16 февраля 2023 22:43

«Фиорентина» на выезде оказалась сильнее «Браги» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу итальянского клуба.

В составе победителей по дублю оформили Лука Йович (45+1-я и 60-я минуты) и Артур Кабрал (79-я и 90+1-я).

На 50-й минуте португальский клуб остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил Тормена.

Ответная игра состоится 23 февраля во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».

Добавим, что в параллельных матчах «Буде-Глимт» не смог обыграть «Лех» (0:0), «Карабах» победил «Гент» (1:0), а «Трабзонспор» оказался сильнее «Базеля» (1:0).

источник: «Советский спорт»
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