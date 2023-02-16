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«Шахтер» обыграл «Ренн» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Победный мяч на счету Артема Бондаренко.
16 февраля 2023 22:38
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Шахтера» одержали победу над «Ренном» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч прошел в четверг, 16 февраля, в Варшаве.

Отметим, что в составе «горняков» голы забили полузащитник Дмитрий Крыськив (11-я минута) и хавбек Артем Бондаренко (45+1), удачно реализовавший 11-метровый удар. Соперник ответил забитым мячом форварда Карла Токо-Экамби (59).

Добавим, что ответная встреча между командами состоится 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

1-й матч

«Шахтер» (Украина) – «Ренн» (Франция) – 2:1 (2:0)

Голы: Крыськив, 11. Бондаренко, 45+1 (с пенальти) – Токо-Экамби, 59.

источник: «Советский спорт»
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