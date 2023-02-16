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Мартемьянов - после матча со СКА: Самоотдача и выполнение задания были на хорошем уровне

«Сибирь» уступила своему сопернику со счетом 0:1.
16 февраля 2023 23:00

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:1).

«Равный матч. Моменты неплохие были, надо было забивать, сыграть хладнокровнее, «доесть» шайбу. Играли немножко не в том составе, в каком планировали, но я благодарен парням - самоотдача и выполнение задания были на хорошем уровне», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

После этой встречи СКА с 99 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. »Сибирь» находится на четвертой строчке Востока, имея в своем активе 79 очков.

В следующем матче СКА примет дома «Трактор» (19 февраля), а «Сибирь» отправится в гости к «Салавату Юлаеву» (18 февраля).

источник: КХЛ
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Мартемьянов - после матча со СКА: Самоотдача и выполнение задания были на хорошем уровне
«Сибирь» уступила своему сопернику со счетом 0:1.
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