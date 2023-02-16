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Хави - о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: Равный матч, но было чувство, что «Барселона» может победить

Соперники разошлись миром в матче 1/16 финала Лиги Европы.
16 февраля 2023 23:34

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Очень равный матч. Мы встречались с отличной командой - очень трудолюбивой и физически крепкой, хорошо знающей, как надо бороться. Но мы нашли к ней подход. Было чувство, что мы можем забить победный гол», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что в составе манкунианцев отличился Маркус Рэшфорд (53-я минута). Также мяч в свои ворота отправил защитник каталонцев Жюль Кунде (59). У сине-гранатовых голами отметились Маркос Алонсо (50) и Рафинья (76).

Ответная игра состоится 23 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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