Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» превосходил «Барселону» в матче Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:2).

«Мы диктовали игру и превосходили соперника, имея столько моментов. Я был разочарован, что на перерыв ушли со счетом 0:0. Но это была отличная игра, две атакующие команды, мне очень понравилось», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что в составе манкунианцев отличился Маркус Рэшфорд (53-я минута). Также мяч в свои ворота отправил защитник каталонцев Жюль Кунде (59). У сине-гранатовых голами отметились Маркос Алонсо (50) и Рафинья (76).

Ответная игра состоится 23 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».