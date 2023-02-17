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«Монако» вырвал победу у «Байера» в концовке встречи, Головин отыграл 71 минуту

Россиянин не отличился результативными действиями.
17 февраля 2023 01:00
автор: Владислав Корегин

«Байер» на своем поле уступил «Монако» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что в составе хозяев голы забили Мусса Диаби (48-я минута) и Флориан Вирц (59). Соперник ответил забитыми мячами Крепина Диатта (75) и Аксель Дисаси (90+2). Еще один гол монегасков был записан на голкипера леверкузенцев Лукаша Градецки (9).

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «Монако» и отыграл 71 минуту, не отличившись голевыми действиями.

Ответная встреча между коллективами состоится 23 февраля в Германии.

В параллельном матче 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг» сыграл вничью с «Мидтьюлландом» в Лиссабоне - 1:1.

Лига Европы

1/16 финала

1-й матч

«Байер» (Германия) – «Монако» (Франция) – 2:3 (0:1)

Голы: Диаби, 48. Вирц, 59 – Градецки, 9 (в свои ворота). Диатта, 74. Дисаси, 90+2.

источник: «Советский спорт»
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