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«Ювентус» не смог обыграть «Нант» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Команды не выявили победителя в прошедшей встрече.
17 февраля 2023 01:03
автор: Владислав Корегин

Футболисты «Ювентус» дома разошлись миром с «Нантом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что хозяева вышли вперед в счете на 13-й минуте усилиями Душана Влаховича. Во втором тайме хавбек гостей Людовик Блас уравнял шансы команд, удачно воспользовавшись передачей Мостафы Мохамеда.

Ответная игра между коллективами состоится 23 февраля во Франции.

Добавим, что в параллельном матче «Севилья» на своем поле уверенно обыграла ПСВ (3:0).

Лига Европы

1/16 финала

1-й матч

«Ювентус» (Италия) – «Нант» (Франция) – 1:1 (1:0)

Голы: Влахович, 13 – Блас, 60.

источник: «Советский спорт»
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