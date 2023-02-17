«Ювентус» не смог обыграть «Нант» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Футболисты «Ювентус» дома разошлись миром с «Нантом» (1:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Отметим, что хозяева вышли вперед в счете на 13-й минуте усилиями Душана Влаховича. Во втором тайме хавбек гостей Людовик Блас уравнял шансы команд, удачно воспользовавшись передачей Мостафы Мохамеда.

Ответная игра между коллективами состоится 23 февраля во Франции.

Добавим, что в параллельном матче «Севилья» на своем поле уверенно обыграла ПСВ (3:0).

Лига Европы

1/16 финала

1-й матч

«Ювентус» (Италия) – «Нант» (Франция) – 1:1 (1:0)

Голы: Влахович, 13 – Блас, 60.