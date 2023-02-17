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Рэшфорд считает, что ничья с «Барселоной» похожа на поражение

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть испанский клуб в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
17 февраля 2023 06:45

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал комментарий после первого матча в 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (2:2)

«Это похоже на поражение. Думаю, что мы хорошо справились, вернувшись в игру, первый тайм, вероятно, был в пользу соперника, но мы сохраняли спокойствие и пытались создавать моменты, когда могли», - приводит слова английского форварда зарубежная пресса.

Добавим, что в составе манкунианцев отличился Маркус Рэшфорд (53-я минута). Также мяч в свои ворота отправил защитник каталонцев Жюль Кунде (59). У сине-гранатовых голами отметились Маркос Алонсо (50) и Рафинья (76).

Ответная игра состоится 23 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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