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«Лучше ничья, чем поражение». Серхи Роберто - о матче с «Манчестер Юнайтед» в ЛЕ

Соперники не выявили победителя - 2:2.
17 февраля 2023 07:43

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто дал комментарий после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Манчестер Юнайтед» - команда, которая любит владеть мячом. Это был интересный матч. Жаль, что мы не смогли победить. Мы нацеливались на победу, но не смогли выиграть. Лучше ничья, чем поражение», - приводит слова испанского футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что в составе манкунианцев отличился Маркус Рэшфорд (53-я минута). Также мяч в свои ворота отправил защитник каталонцев Жюль Кунде (59). У сине-гранатовых голами отметились Маркос Алонсо (50) и Рафинья (76).

Ответная игра состоится 23 февраля в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

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