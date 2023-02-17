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На «Барселону» не наложат спортивные дисциплинарные взыскания, если докажут подкуп судей

Срок дела истек.
17 февраля 2023 08:57
автор: Максим Скороходов

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, как может быть наказана «Барселона» в случае, если будет доказана информация о подкупе судей.

«Мы должны уточнить, что применение спортивных дисциплинарных взысканий невозможно, потому что прошло пять лет, истек допустимый срок в три года.

На спортивном уровне это невозможно, другое дело уголовная юрисдикция, прокуратура расследует факты и определит может ли существовать возможное коррупционное преступление среди частных лиц», - сказал Тебас испанским журналистам.

«Барселону» обвиняют в подкупе бывшего вице-президента испанского судейского корпуса Энрикеса Негрейре. Клуб утверждает, что платил внешнему консультанту, который запрашивал технические отчеты по судейству.

источник: «Советский спорт»
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