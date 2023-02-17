Моуринью считает, что «Зальцбургу» повезло в матче с «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после поражения своей команды от «Зальцбурга» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Я бы не сказал, что этот результат сумасшедший. «Зальцбург» показал свой футбол, они использовали свои сильные качества. Они старались не проиграть, и в конце концов им повезло», - приводит слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что ответная между коллективами состоится в четверг, 23 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.