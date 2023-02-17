Ари заявил, что сборная Бразилии готова сыграть с Россией

Экс-нападающий ряда клубов РПЛ Ари оценил вероятность проведения товарищеского матча между сборными России и Бразилии в условиях санкций.

«Сборная Бразилии точно согласилась бы сыграть с Россией. В Бразилии хорошее отношение к россиянам, никакого негатива нет, все в основном любят вашу страну. Я много раз видел высказывания Лулы да Силвы, он поддерживает российский народ и вашего президента. У наших стран хорошие отношения. Бразильцы и россияне похожи — русские, правда, чуть закрытый народ, а мы более открытый. Я вообще согласен с мнением, что бразильцы и россияне — братья», - приводит слова Ари «Рейтинг букмекеров».

16 февраля иранские СМИ написали, что их национальная команда в марте сыграет товарищеский матч против сборной России.

Напомним, что Россия отстранена от турниров ФИФА и УЕФА до особого уведомления.