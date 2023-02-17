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«Барселону» и «Челси» обвиняют в мошенничестве из-за трансфера Маркоса Алонсо

Жалобу подал клуб четвертого испанского дивизиона «Унион Адарве».
17 февраля 2023 11:27

Испанскую «Барселону» обвинили в мошенничестве из-за трансфера защитника английского «Челси» Маркоса Алонсо. Об этом пишет зарубежная пресса.

Отмечается, что жалобу подал клуб четвертого испанского дивизиона «Унион Адарве».

Команда из Мадрида обвиняет каталонцев в нарушениях при проведении трансфера и утверждает, что в действительности «Барса» и «Челси» совершили обмен игроками: форвард Пьер-Эмерик Обамеянг в обмен на Алонсо и еще 12 миллионов евро.

«Унион Адарве» мог бы в таком случае получить солидарные выплаты в размере 103 тысяч евро за то, что Алонсо некоторое время тренировался в их системе.

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