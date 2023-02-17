УЕФА начислил России очки в клубный рейтинг исходя из наихудшего результата

УЕФА принял решение начислить России очки в таблицу коэффициентов несмотря на отстранение клубов от еврокубков.

«России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов. Это 4,333 очка в мужском рейтинге и 1,750 баллов — в женском», - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

В настоящий момент Россия находится на 18-м месте в мужском рейтинге, что позволяет ей заявить один клуб в Лигу чемпионов и три в Лигу конференций в случае допуска в следующем сезоне.