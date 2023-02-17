Вице-президент испанского судейского корпуса вымогал деньги у «Барселоны»

Вице-президент испанского судейского корпуса Хосе Мария Энрикес Негрейра шантажировал «Барселону» раскрытием фактов, сообщает испанская пресса.

Раннее на местном радио вышла передача, в которой было сказано, что клуб платил Негрейре на протяжении трех лет, с 2016 по 2018 года были переведены 1,4 млн евро.

«Пока я не инициировал эти дела во избежание серьезных последствий, надеюсь получить правильное понимание моего послания. Не думаю, что новый скандал пойдет вам на пользу. Если мы не договоримся, то все нарушения вылезут наружу», - говорится в письме, о котором стало известно журналистам.

«Барселона» утверждает, что платила внешнему консультанту, который запрашивал технические отчеты по судейству.