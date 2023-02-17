«Зенит» и иранский «Сепахан» заключили соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и президент иранского футбольного клуба «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет подписали меморандум о сотрудничестве между двумя клубами. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Отмечается, что в рамках соглашения планируется участие команд системы «Сепахана» в Кубке Дружбы, проведение товарищеского матча между основными составами женских команд клубов, сотрудничество в области юриспруденции и маркетинга.

Напомним, 17 февраля сине-бело-голубые впервые в истории проведут контрольную игру с «Сепаханом».