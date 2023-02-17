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Зидан хочет вернуться к тренерской деятельности несмотря на то, что стал послом «Альпин»

Победитель Лиги чемпионов в качестве наставника «Реала» будет представлять четвертую команду «Формулы-1».
17 февраля 2023 15:06
автор: Максим Скороходов

Зинедин Зидан может тренировать футбольную команду будучи послом французской команды «Формулы-1» «Альпин».

«Это остается частью нашего соглашения с «Альпин». Если завтра я возьму какую-нибудь команду, это не помешает моей работе в «Формуле-1». Вернуться к тренерским обязанностям остается моим желанием. Да, у меня есть свободное время, но я не знаю, как долго это продлится. Может быть, до июня, а может и раньше», - сказал Зидан французским журналистам.

Добавим, что Зидан будет развивать молодежные проекты «Альпин», напомним, что французский специалист не тренировал с сезона-2020/21, когда он ушел из мадридского «Реала».

источник: «Советский спорт»
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