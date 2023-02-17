Зидан хочет вернуться к тренерской деятельности несмотря на то, что стал послом «Альпин»

Зинедин Зидан может тренировать футбольную команду будучи послом французской команды «Формулы-1» «Альпин».

«Это остается частью нашего соглашения с «Альпин». Если завтра я возьму какую-нибудь команду, это не помешает моей работе в «Формуле-1». Вернуться к тренерским обязанностям остается моим желанием. Да, у меня есть свободное время, но я не знаю, как долго это продлится. Может быть, до июня, а может и раньше», - сказал Зидан французским журналистам.

Добавим, что Зидан будет развивать молодежные проекты «Альпин», напомним, что французский специалист не тренировал с сезона-2020/21, когда он ушел из мадридского «Реала».